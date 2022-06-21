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Новости 11:59

Сахалинский депутат-миллиардер получил реальный срок по делу о контрабанде краба

фото ЗакС политика Сахалинский депутат-миллиардер получил реальный срок по делу о контрабанде краба

Суд в Сахалинской области отправил на 4 года и 6 месяцев в колонию строгого режима депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова, признанного виновным в контрабанде краба в составе организованного сообщества. Ему также достался штраф в миллион рублей. На сообщение дальневосточной прокуратуры обратил внимание "Коммерсант".

Суд счел, что фигуранты дела нанесли ущерб бюджету на 2,6 млрд рублей. Кроме того, преступное сообщество не уплатило в бюджет таможенных пошлин на 9,2 млн рублей. По версии следствия, депутат и его подельники контрабандным путем транспортировали в Японию, Корею и Китай почти 3,4 тысячи тонн живого краба.

"Разница между ценой, за которую живой краб продавался за границей, оседала на счетах оффшорных компаний, использовалась соучастниками преступлений по своему усмотрению", - указывает пресс-служба управления Генпрокуратуры по ДФО.

Отметим, что за 2020 год Пашов задекларировал 6,3 млрд рублей дохода, что сделало его самым богатым на тот момент народным избранником в стране.

фото: dumasakhalin.ru


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