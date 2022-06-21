"Известия": В Петербурге операторов попросили убрать сотовые вышки из учебных заведений

В Петербурге учреждения среднего профессионального образования потребовали от мобильных операторов демонтировать сотовые вышки с их территорий, написали 21 июня "Известия". Издание сослалось на письмо МТС, "Вымпелкома" (бренд "Билайн"), "МегаФона" и Tele2 в адрес Смольного с рассказом об этом.

По информации издания, операторы попросили городскую администрацию ввести мораторий на снос своего оборудования и на расторжение договоров о его размещении с образовательными учреждениями.

В аппарате вице-губернатора Станислава Казарина "Известиям" сообщили о возможности возникновения правил Роспотребнадзора в связи с формулировкой "образовательные учреждения". В региональном управлении Роспотребнадзора изданию сказали, что выдают таким заведениям предписания о демонтаже оборудования с 2021 года. В ведомстве сослались на требования СанПиНов, которые якобы прямо запрещают установку базовых станций во всех образовательных учреждениях, включая детские сады, школы, колледжи и вузы.

По словам собеседника "Известий" в одном из мобильных операторов, изначально Роспотребнадзор утверждал, что введенный в прошлом году запрет на размещение базовых станций будет касаться только школ. Однако теперь у сотовых компаний стали возникать проблемы в различных регионах России, где норму пытаются распространить и на иные образовательные учреждения. В качестве примера источник привел Петербург, Приморье, Челябинскую и Иркутскую области.

В Минцифры рассказали изданию о проработке совместно с НИИ радио и Российской академией наук вопроса обоснованности введения запрета на установку базовых станций. "По нашему мнению, введение новых требований должно быть научно обосновано. Необходимо также учитывать электромагнитную обстановку, включая излучение мобильных устройств", — заявили в министерстве и добавили, что в России полученные уровни излучения базовых станций в школах в десятки раз меньше, чем допускается международными стандартами.

Напомним, в середине мая в петербургском Заксобрании состоялось заседание рабочей группы по вопросу вышек сотовой связи. О мероприятии с противниками распространения 4G и 5G читайте в материале ЗАКС.Ру.

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