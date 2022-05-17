Противники 5G в Мариинском дворце

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В ЗакСе уже третий месяц обсуждают вышки сотовой связи. Рабочая группа по этому вопросу провела очередное заседание 17 мая. Если раньше перед ней выступали представители мобильных операторов и надзорных органов, то теперь пригласили противников вышек. Они выражали опасения о влиянии 4G на детородность и мозги граждан, об экспериментах над петербуржцами и "комитете 300".

- Предыдущие два заседания проходили за закрытыми дверями, - начала свое выступление противница сотовых вышек Маргарита Кузнецова. - Рабочая группа создана для разработки изменений в действующее законодательство Санкт-Петербурга. А для кого законы пишутся? Для населения, для народа. Вот мы и есть то самое население, которое направляет депутатам требование прекратить дальнейшую установку базовых станций, которых на территории Петербурга избыточно.

Дерзкое начало доклада немного смутило депутатов. Руководитель рабочей группы, единоросс Алексей Макаров даже перебил выступавшую, попросив ее зачитать свои предложения, а не претензии к присутствующим.

Обсуждать сотовые вышки в парламенте Петербурга начали в марте. Созданию рабочей группы предшествовал небольшой депутатский демарш. Член "Единой России" Александр Кущак после многочисленных обращений граждан выступил с проектом запроса о временном моратории на монтаж нового антенно-мачтового оборудования. ЗакС запрос поддержал, но губернатор Александр Беглов ответил на него негативно. В итоге с вопросами опасности или безопасности вышек, а также возможности регулирования принципов их установки решили разобраться в рамках рабочей группы.

На первых двух ее заседаниях выступали представители сотовых операторов, Роспотребнадзора и Роскомнадзора. Все они как один говорили, что требования к нормам по электромагнитному воздействию для вышек в России гораздо строже, чем на Западе, и что чем больше базовых станций, тем меньше излучение от самих мобильных телефонов. Вопрос опасности оборудования, казалось, был практически снят. Чем дальше, тем больше в рабочей группе говорили о неэстетичности антенно-мачтовых сооружений и необходимости тщательнее продумать, где его ставить можно, а где нет. Но тут в игру вступила недовольная общественность.

По словам депутата Макарова, третье заседание рабочей группы было "внештатным". Ее члены собрались после массовых обращений противников вышек, требовавших дать им слово.

Маргарита Кузнецова - идейная противница распространения 4G и 5G. Она подписана "ВКонтакте" на паблики борцов с вышками, а также состоит в сообществе несогласных с QR-кодами. Вместе со своей коллегой по общественной организации "Народный контроль" Валентиной Муравьевой они по очереди зачитывали депутатам тезисы, которыми пытались убедить депутатов во вредоносности сотовых вышек. Электромагнитное излучение, по их мнению, может вызывать депрессию и нервные срывы, негативно влиять на мозг и сказываться на беременности. Они считают, что в первую очередь страдать якобы может нервная, иммунная, эндокринная, гормональная, сердечно-сосудистая и половая системы.

Представительницы "Народного контроля" признались, что и сами пользуются сотовыми телефонами, но выступают за исключение Wi-Fi из школ и детских садов, а также против установок новых базовых станций. Особенную тревогу у них вызывают планы перехода на 5G. Первые точки нового поколения уже появились в Петербурге. Кроме того, "Ростелеком" заявлял о намерении протестировать подключение к 5G в городском метрополитене. Эксперименты эти могут превратить город "в гигантскую микроволновку", полагает Кузнецова.

Далее слово передали председателю профессионального союза "Отечество" Николаю Волкову. Члены этого "профсоюза" считают себя гражданами СССР, активно выступали против QR-кодов и подавали в суд на губернатора Александра Беглова с требованием отменить постановление № 121 о коронавирусных ограничениях. Заинтересованным лицом по этому иску был заявлен Владимир Путин.

Сейчас "Отечество" находится в авангарде борьбы против сотовых вышек. Волков объяснял, что вместе со своими соратниками обращался во всевозможные органы власти и силовые структуры, пытаясь разобраться, "кто курирует вопрос" размещения новых базовых станций. Однако в ответ приходили только отписки, посетовал борец с антенно-мачтовым оборудованием.

Волков задался вопросом, кто может "курировать" вопрос увеличения числа вышек и не исключил, что к этому якобы могут быть причастны "международное правительство, тот же "комитет 300", управители транснационального капитала".

"Отечество" подготовило 10 требований. Волков попытался их зачитать, но депутаты заверили его, что уже получили все пункты в письменном виде. Ознакомиться с ними можно и в соцсетях "профсоюза". "Отечество", в частности, требует включить своего представителя в рабочую группу, создать карту дислокации на территории Петербурга и Ленобласти объектов сотовой связи и мобильного интернета, запретить размещать вышки вблизи от жилых домов, социальных учреждений, детских и спортивных площадок.

Депутаты попытались найти в только что заслушанных выступлениях рациональное зерно. В частности, лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник обратил внимание на претензию представительниц "Народного контроля" к тому, что Роспотребнадзор не занимается измерением излучения, а вопрос этот оставлен на совесть самих сотовых операторов. Присутствовавшая на заседании представительница Роспотребнадзора Анна Акча это подтвердила.

- Не делаем замеры. Презумпция добросовестности, - сказала она.

- Это абсолютно неправильно, - ответил Крупник.

Депутат "Справедливой России" Михаил Амосов предложил обратиться по этому поводу в федеральные органы власти от лица всего Заксобрания. Кроме того, он призвал коллег пригласить на следующее заседание независимых экспертов-ученых, которые бы ни были аффилированы ни с одной из ранее выступавших сторон. Лидер фракции ЛДПР Павел Иткин выступил за проработку механизмов по выделению участков для монтажа новых вышек. Все это может стать вопросами для обсуждения на новых заседаниях рабочей группы.

Сергей Еремеев