"От 5g откажемся только в пользу 6g": ЗакС занялся вопросом сотовых вышек

фото Сергея Еремеева, ЗАКС.Ру

Пока на Украине продолжается "военная спецоперация", а российская экономика терпит удары от беспрецедентных санкций, депутаты парламента Петербурга собрались, чтобы более часа обсуждать 4G- и 5G-вышки. Эта тема не дает им покоя уже несколько месяцев. И вот во вторник, 15 марта, рабочая группа по вопросам сооружения антенно-мачтового оборудования провела первое заседание.

Заседание рабочей группы провели в Белом зале Мариинского дворца, где обычно встречаются комитеты ЗакСа. Как оказалось, вопрос регулирования возведения вышек операторов сотовой связи вызвал ажиотаж. Послушать обсуждение пришли несколько десятков человек, в том числе представители исполнительной власти и профессионального сообщества. Чтобы всех разместить, понадобилось просторное помещение.

Председатель рабочей группы, депутат-единоросс Алексей Макаров, открыв встречу, рассказал об обеспокоенных горожанах, которые пишут в ЗакС, опасаясь небезопасности сотовых вышек. Кроме того, часто такие сооружения уродуют город, считает единоросс. Прежде чем дать высказаться представителям компаний-операторов, "цифровой" вице-губернатор Станислав Казарин заметил, что требования к оборудованию в России в 10 раз жестче, чем в Европейском союзе и США.

Хотя рабочую группу создали по поручению спикера ЗакСа Александра Бельского, Казарин был одним из ее вдохновителей. Все началось в декабре 2021 года. Член фракции "Единая Россия" Александр Кущак внес в городской парламент депутатский запрос к губернатору Александру Беглову с предложением ввести мораторий на монтаж сотовых вышек. Временный запрет предлагалось установить до разработки единого порядка размещения подобного оборудования. ЗакС поддержал этот документ. Казарин в ответ на это призвал парламентский корпус к диалогу.

"Санкт-Петербург – не город цифровых луддитов и скорых запретов. Мы – пример взвешенного анализа и поиска решения проблем в правовом поле", - написал вице-губернатор в соцсетях.

Позже Беглов в официальном ответе ЗакСу заявил, что вводить мораторий не намерен. Но рабочую группу все же создали. Свою деятельность она должна была начать зимой, однако первое заседание отложили из-за вспышки коронавируса. Сейчас причин откладывать начало работы нет, считают в городском парламенте.

После вступительных слов руководители отделений крупнейших операторов сотовой связи подробно объясняли членам рабочей группы, что вышки безопасны. Директор макрорегиона "Северо-Запад" компании Теле2 Сергей Тимошин демонстрировал слайды, судя по которым, к 2024 году объем трафика вырастет в 6 раз по сравнению с 2018 годом.

- Давайте все остановим? Теоретически это можно сделать. Но если мы не устанавливаем оборудование, скорость мобильного интернета будет падать. Если перестать строить, скорость интернета в ближайшие два года упадет в 4 раза, - заявил представитель Теле2.

По словам Тимошина, работать в таких условиях будут только мессенджеры, смс и голосовые сообщения.

Директор филиала МТС в Петербурге Павел Коротин в своей презентации продемонстрировал, что в России, Польше, Беларуси и Казахстане предельно допустимый уровень излучения радиотехнических объектов в городской зоне составляет 10 мкВт/см кв. Этот показатель он сравнил с украинским. Там - 100 мкВт/см кв. В США, Евросоюзе, Японии и Кореи - 200-1000 мКвт/см кв.





Директор регионального отделения "Мегафона" Владимир Бакалов добавил, что уровень излучения от ряда бытовых приборов, например, микроволновки, выше, чем от вышки. При этом, чем дальше от пользователя находится вышка, тем больше излучение от самого телефона, заметил Бакалов. Все представители профессионального сообщества настаивали на том, что проходят необходимые проверки и действуют в соответствии с нормами СанПиН.

Члены рабочей группы засыпали их вопросами. Например, поднявший волну обсуждения депутат Кущак, пытался понять, не лучше ли для интернета просто использовать оптоволокно. Представитель Теле2 ответил, что оно и так используется и ограничения для него те же самые, что и для вышек.

- То, что мы сейчас не обсуждаем оптоволокно, связано только с одним - его меньше видно. Но там проблемы те же самые, - заметил Тимошин.

Лидер фракции ЛДПР Павел Иткин предложил создать отдельного оператора вышек. По его мнению, это могло бы улучшить ситуацию с неэстетичным видом антенно-мачтового оборудования на улицах города. Представитель МТС согласился, что это дельное предложение.

- Мы считаем, что эта деятельность должна регламентироваться. Как регламентироваться - еще предстоит решить, - сказал он.

Единоросс Алексей Цивилев рассказал, что организовал проверку вышек в своем округе специалистами из одного из предприятий военно-промышленного комплекса. Результаты показали, что уровень электромагнитного излучения находится в пределах нормы, но "на грани": 7-9 мКвт/см.

- По мнению специалистов, если в будущем будет 5g, то будет 100% превышение и что вы, скорее всего, потребуете снижать эту санитарную норму. У нас люди к экологии стали относиться более серьезно… Это же право людей - выбирать жить в этой супертехнологии 5g или жить с теми возможностями, которые есть сейчас. Допускаете ли вы, что город может отказаться от 5g? - спросил Цивилев у представителей рынка.

Ответил вице-губернатор Казарин.

- Мы с вами все-таки в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, - напомнил чиновник. - Поэтому ссылка на "мои друзья померили" - не самый лучший вариант. А мои друзья по-другому померили. Если есть объективная картина - прибор, поверка прибора и куча других условий, по которым мы с вами действуем - тогда будем на это ссылаться. А отказаться от 5g можно, но в пользу 6g.

Заседание рабочей группы длилось больше часа. Но этого оказалось недостаточно. Даже не все приглашенные участники рынка взяли слово. В ближайшем будущем дискуссия продолжится. К обсуждению депутаты хотят привлечь представителей Роскомнадзора и Роспотребнадзора. Вице-губернатор Казарин предложил к следующему заседанию изучить опыт других городов и стран.

Председатель рабочей группы Макаров сказал ЗАКС.Ру, что итогом ее деятельности должен стать регламент, в котором будут учтены интересы и операторов, и жителей. Кроме того, депутат считает возможным создание "тепловой карты" для сотовых операторов. "Тепловые карты" вообще стали модными в этом созыве.

- Я полагаю, что это будут предложения, которые мы направим в орган исполнительной власти. Как юрист, я не вижу предмета для правового регулирования на уровне закона, но вижу предмет регулирования на уровне подзаконного акта. Думаю, мы можем сделать "тепловую карту" с определением объектов, где можно размещать оборудование, учесть, где какой трафик, и в соответствии с этим предлагать объекты для размещения, - рассказал Макаров.

Вопрос о возможном моратории в ходе заседания рабочей группы уже не поднимали. Макаров признался, что не думает, что такой мораторий нужен.

Сергей Еремеев