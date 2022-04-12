"Имеем дело с радиофобией": Вторая встреча в ЗакСе по сотовым вышкам

фото Софии Саттаровой, ЗАКС.Ру

В Законодательном собрании Петербурга прошло второе заседание рабочей группы по сооружениям сотовой связи. Эксперты снова заверили депутатов, что сотовые вышки не опаснее микроволновки, и, кажется, убедили их в этом. Теперь надо разъяснить все петербуржцам, считают парламентарии.

Встреча рабочей группы 12 апреля снова прошла в Белом зале ЗакСа. В прошлый раз депутаты заслушали представителей операторов связи, теперь — представителей регуляторов и экспертного сообщества. Риторика выступающих на первом и на втором совещании была практически идентичной: вышки безопасны, они нужны для быстрого интернета, все нормы соблюдаются.

Начальница отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ольга Смелова подробно рассказала о том, как происходит согласование установки базовых станций сотовой связи. Для этого компаниям надо обратиться в ведомство и получить санитарно-эпидемиологическое заключение, при этом все оценивается по установленным нормативам, сказала Смелова. По ее словам, только после получения заключения организация может приступать к монтажу оборудования. Чиновница уточнила, что разрешения на установку выдаются с учетом суммирования электромагнитного излучения от уже существующих антенн.

Смелова сообщила, что за 2021 год выдано более 3 тысяч заключений на установку оборудования. В последние годы количество таких документов выросло — в 2017 году их было только 1800, отметила представительница Роспотребнадзора. По ее словам, растет и количество обращений от петербуржцев. За I квартал 2022 года получено 164 обращения, тогда как в I квартале 2021 года было 52 обращения, сказала Смелова.

⁃ В управление поступают многочисленные обращения граждан о размещении антенных опор непосредственно в близости от жилых домов, детских садов, школ, поликлиник, а также спортивных площадок. <...> Большинство обращений содержат сведения об установке опоры, подготовке фундамента под нее. В этот момент антенна на вышке отсутствует, и, как правило, заявления на выдачу санитарно-эпидемиологического заключения не поступало, - сказала представительница Роспотребнадзора.

В 2021 года в управление поступило 21 обращение с основаниями для проверки, рассказала Смелова. Она уточнила, что по 13 обращениям в 2021 году и по 5 обращениям в 2022 году проводились измерения электромагнитных излучений. Превышения выявлены только в 5 случаях в прошлом году, сообщила Смелова. По ее словам, выявлялись и другие нарушения: отсутствие информации об операторе связи, несвоевременное проведение производственного контроля и другое. За все это компании штрафовались, сказала представительница Роспотребнадзора.

Депутаты уточнили у нее, на какую сумму были выписаны штрафы. Общая сумма составила около 80 тысяч рублей, ответила Смелова. Депутат от "Единой России" Валерий Гарнец такой цифрой остался недоволен.

⁃ Согласитесь, что жителей бы это не устроило. Если они волнуются за свое здоровье, то, на мой взгляд, функции контроля не достаточно. Абсолютно недостаточно, - заявил Гарнец. - У нас оборудование стоит на крышах, на чердаках. Абсолютно жители ничего об этом не знают. Они не знают, насколько это безвредно, вредно… Но они волнуются. И я думаю, что они волнуются не беспочвенно. Они имеют на это право.

Депутат ЗакСа Павел Крупник рассказал, что у него очень много жалоб людей на сотовые вышки:

- Сотни писем! - сказал парламентарий, тряся бумагами в воздухе.

О получении таких обращений с беспокойством о здоровье сказали другие депутаты и заместитель руководителя Роскомнадзора в Петербурге Сергей Мельников. Последний сообщил, что в 2021 году их ведомство получило 54 жалобы на размещение антенно-мачтовых сооружений.

- Благодаря большой разъяснительной работе, количество жалоб по вопросу установки и размещения базовых станций стандарта 5G уменьшилось в разы. Теперь к нам поступают единичные жалобы с данной тематикой, - сказал Мельников.

Он добавил, что уровни излучения базовых станций не так и велики, как предполагают некоторые. Свои слова он подкрепил инфографикой на слайде и добавил, что люди почему-то не боятся излучений сотового телефона.

- Если говорить по излучению… Базовая станция и сотовый телефон подсоединяются друг к другу. Сотового телефона мы почему-то не боимся, а базовой станции — боимся.

О безопасности повторил и представитель оператора ПАО "Вымпелком" ("Билайн"). На первой встрече компании высказаться не удалось, поэтому слово предоставили на новом совещании. Региональный директор организации Дмитрий Глотов сообщил, что чем хуже сигнал связи, тем сильнее излучение от мобильного телефона. Также он рассказал о плюсах опор двойного назначения (ОДН), когда на одном столбе размещается антенна сотовой связи и видеокамеры или другое оборудование. Глотов показал на слайде фотографии из Москвы и Казани с примерами ОДН.





Эта идея очень понравилась депутатам, которые назвали решение "красивым" и "цивилизованным". Единоросс Крупник высказался за то, чтобы операторы переходили на такие варианты оборудования. Людям это тоже должно больше понравиться, если их "подкупить", предположил парламентарий:

- Хотя бы какую-то, не знаю, "взятку" давайте жителям. В том плане, что на опоре установить камеру безопасности для всего двора, чтобы люди могли выходить на эту камеру и смотреть, как дети играют на площадке. Ну какие-то плюшки дайте.

Как оказалось, некоторые "плюшки" петербуржцы от операторов уже получают. Представитель "Билайна" Глотов рассказал, что за размещение оборудования на крышах жилых домов организации платят управляющим компаниям — те, по логике, должны тратить деньги на содержание общего имущества.

Выступающие эксперты напомнили депутатам, что установка сотовых вышек — часть развития общества и технологий.

- Современный человек не может обойтись без новых технологий. Технологии позволяют человеку упростить его жизнь, узнать множество интересного, также нынешние технологии могут обучить, развлечь. Благодаря развитию технологий можно увидеть что-то новое, познать что-то трудное, научиться чему-то прекрасному, - сказал Мельников.

Депутаты с этим спорить не стали. И в целом согласились, что ответы им были даны квалифицированные. Теперь надо заняться просвещением людей, предположили парламентарии. Депутат Крупник считает, что уровень понимания, что такое сотовая связь, у 75-80-90% людей отсутствует. Поэтому операторы связи и другие организации, занимающиеся установкой вышек и антенн, должны заняться просвещением населения, заявил депутат.

- Хотел бы предложить коллегам, чтобы они разговаривали хотя бы с муниципалами на местах, давали какую-то информацию. Вот сейчас на вашей картинке было написано, что микроволновка излучает чуть ли не в 30 раз больше. По факту, это, видимо, так. Мы все тоже хотим, чтобы у нас сотовая связь хорошо работала. Но, коллеги, надо же, наверно, людям объяснять, чтобы не было этих панических сотен писем, что мы сейчас все заболеем раком, - сказал Крупник.

Он заявил, что к вопросу можно подключить и муниципалов — они могут публиковать разъяснительную информацию в своих газетах. Депутат также предложил согласовывать установку оборудования с муниципалами. Они могут планировать благоустройство и создание детской площадки на определенном месте, где рядом кто-то уже вознамерился поставить сотовую антенну, предположил Крупник. С ним согласился депутат Гарнец:

- Согласовывать надо с муниципальным образованием. Это будет правильно.

Надо прорабатывать законодательство, подытожил лидер фракции ЛДПР Павел Иткин. Руководитель рабочей группы депутат-единоросс Алексей Макаров попросил участников встречи направить свои предложения по правовому регулированию вопроса. Всё поступившее депутаты будут аккумулировать и в дальнейшем обсуждать, добавил Макаров.

В конце встречи слово взял "цифровой" вице-губернатор Станислав Казарин, выступающий против запрета на сотовые вышки. По его мнению, участники совещания смогли убедить депутатов в безопасности оборудования:

- Благодарю представителей наших надзорных органов. Сегодня они еще раз подтвердили, что мы большей частью имеем дело с радиофобией. Реально на страже здоровья наших жителей стоит и Роспотребнадзор, и Роскомнадзор.

Спорить с Казариным парламентарии не стали.

София Саттарова