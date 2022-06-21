В среду общественный транспорт Петербурга остановится для минуты молчания

Движение общественного транспорта Петербурга прервется 22 июня в 12:15 для минуты молчания, рассказали в комитете по транспорту. Таким способом в городе почтут память погибших во время Великой Отечественной войны.

"22 июня в 12:15 пассажиры метрополитена услышат звук ленинградского метронома. В это время также будет остановлено движение наземного городского пассажирского транспорта и объявлена минута молчания", — сообщили в комтрансе. Сама акция пройдет в соответствии с правилами дорожного движения, отметили чиновники.

В России каждое 22 июня проводится минута молчания в День памяти и скорби — годовщину начала Великой Отечественной войны.

Также в среду проезд в общественном транспорте станет бесплатным для ветеранов.