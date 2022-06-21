Патрушев пообещал Литве скорый ответ на ограничение транзита грузов в Калининград

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, посетивший 21 июня Калининградскую область с рабочим визитом, сделал несколько заявлений относительно снабжения региона грузами. По его словам, Литва, ограничившая транзит нескольких категорий грузов через твою территорию, в самое ближайшее время столкнется с ответными мерами.

"Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы", - пообещал чиновник, цитируемый "Интерфаксом".

Патрушев расценил действия литовских властей как враждебные и как нарушение норм и принципов международного права.

Ранее с требованием восстановить транзит товаров в прежнем объеме выступил МИД. В противном случае ведомство оставило за собой право "на действия по защите своих национальных интересов". Литовские официальные представители, в свою очередь, утверждают, что ограничение российского транзита представляет собой реализацию санкций ЕС.

В списке товаров, которые запретили перевозить через территорию прибалтийского государства по железной дороге, в частности, фигурируют предметы роскоши, транспортные средства дороже 50 тысяч евро, бытовая техника стоимостью более 750 евро, а также промышленное оборудование и стройматериалы.