Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта

Госдума сразу во втором и в третьем чтениях приняла 21 июня законопроект о легализации параллельного импорта, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Документ разрешает ввоз в Россию изделий зарубежных производителей без их на то согласия. Предполагается, что подобное использование товаров и "средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы", не будет считаться нарушением и, соответственно, убережет российских импортеров от ответственности за это.

"Законопроект был разработан с целью защиты российской экономики и граждан в условиях экономических санкций против нашей страны. Его принятие упростит торговлю товарами из списка параллельного импорта и позволит стабилизировать цены на них", — высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект о параллельном импорте был внесен на рассмотрение Госдумы правительством 19 мая. Первое его чтение состоялось 7 июня.