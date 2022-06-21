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Новости 14:32

Госдума запретила разработку недр иностранным компаниям

фото ЗакС политика Госдума запретила разработку недр иностранным компаниям

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который обязывает занятые в разработке недр иностранные компании создавать российские юридические лица, сообщила 21 июня пресс-служба ГД.

Документ предполагает запрет на разработку российских полезных ископаемых иностранцами. Для продолжения работы в стране они должны будут создавать местные юридические лица и передавать им права пользования участками недр. Кроме них, право на пользование недрами распространится на индивидуальных предпринимателей — граждан России.

Уже существующие лицензии будут либо переданы российским юрлицам, либо возвращены в нераспределенный фонд недр.

Сегодня же Госдума приняла в третьем чтении закон о параллельном импорте.


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