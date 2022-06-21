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Новости 15:26

Депутаты-единороссы записали видео в честь Виктора Цоя

фото ЗакС политика Депутаты-единороссы записали видео в честь Виктора Цоя

Думские депутаты Александр Тетердинко и Сергей Боярский (оба – "Единая Россия") вместе со своим однопартийцем из Закобрания Петербурга Алексеем Цивилевым подготовили минутный ролик в честь Виктора Цоя, которому 21 апреля могло исполниться 60 лет.

Видео записано рядом с памятником Цою неподалеку от метро "Проспект Ветеранов". Боярский с Цивилевым играют на гитарах, изображая уличных музыкантов. Тетердинко ходит рядом с магнитофоном и напоминает об истории создания монумента.

"Вокруг этой идеи было сломано много копий. Местные жители боялись, что это место станет точкой притяжения шумных компаний, здесь будут мусорить, возможно, распивать алкогольные напитки. Но, как вы видите, ничего этого нет, здесь собираются довольно приличные люди", - рассказал Тетердинко.

Напомним, в петербургской "Единой России" тоже были недовольные планами открыть памятник Цою на улице Танкиста Хрустицкого. Депутат ЗакСа Денис Четырбок предлагал установить этот монумент подальше от метро, рядом с заброшенным кинотеатром "Орбита". Однако в Смольном на это не согласились. Памятник Цою открыли в августе 2020 года.   


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