Из-за проблем с транзитом грузов в Калининград Дрозденко готов нарастить объем поставок по морю

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко высказался о трудностях с поставками грузов из основной части страны в Калининградскую область, возникших из-за действий литовских чиновников. Его коллеги из регионального правительства готовы помочь в решении проблемы, увеличив долю грузов, которые транспортируются по морю. Об этом Дрозденко написал в своем Telegram-канале.

"Вопрос снабжения Калининграда всем необходимым решается оперативно, но приоритетный вариант - полное снятие ограничений с работы Сувалкского коридора литовской стороной. Инициировал решение вопросов урегулирования правового статуса инженерных коммуникаций на границе ЕС и Ивангорода и необходимости усиления сигналов радио- и сотовой связи в приграничных районах", - добавил глава Ленобласти.

Напомним, что проблемы с провозом различных грузов через территорию Литвы начались на прошлой неделе. Свой протест в связи с действиями литовских властей выражали, в частности, руководство региона, МИД и глава Совбеза Николай Патрушев. Официальные лица прибалтийского государства объясняют введенные меры необходимости реализовывать санкции, наложенные Евросоюзом на РФ из-за военной спецоперации на Украине.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру