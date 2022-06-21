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Новости 17:47

Со следующего месяца Финляндия снимет ограничения на выдачу виз россиянам

фото ЗакС политика Со следующего месяца Финляндия снимет ограничения на выдачу виз россиянам

Связанные с коронавирусом ограничения на прием визовых заявлений отменяются с 1 июля, говорится в сообщении на сайте посольства Финляндии в России. При этом подать заявку в визовый центр можно будет исключительно по предварительной записи.

В посольстве также указали на частичную приостановку действия соглашения об упрощении выдачи виз в связи с санкциями. "Со стороны ЕС приостановление соглашения касается представителей официальных российских делегаций, в частности, дипломатов и бизнесменов", - напомнили сотрудники представительства Финляндии.

Накануне стало известно о том, что с 30 июня Финляндия планирует открыть границы для туристов из третьих стран, включая Россию. От въезжающих в страну прекратят требовать сертификаты о вакцинации от ковида и результаты ранее сделанных тестов на наличие вируса в организме. Также путешественников не станут обязывать сдавать тесты на коронавирус на пограничных пунктах.

В то же время консульский департамент МИД РФ поведал в своем Telegram-канале, что существующие ограничения на выезд из России остаются в силе, невзирая на решения соседней страны. "Ограниченный режим пересечения российскими гражданами отдельных участков наземных границ Российской Федерации, в т.ч. пешеходных и автомобильных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации с Финляндской Республикой, установленный распоряжением правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года N 763-р, сохраняется", - сообщили в МИД.


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