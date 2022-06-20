Финляндия пустит российских туристов с 30 июня

Финляндия намерена открыть границы для туристов с 30 июня, говорится в опубликованном в понедельник заявлении на сайте местного министерства внутренних дел.

В тексте сообщения говорится о прекращении с назначенной даты действия введенных из-за пандемии коронавируса ограничений на въезд в страну. Путешественники из других государств больше не будут обязаны предъявлять сертификаты о прививках или результаты тестирования на ковид, а также проходить тестирование на коронавирус непосредственно на пограничных пунктах.

"Органы здравоохранения пришли к выводу, что больше нет никаких медицинских оснований для ограничений на внешних границах", — объяснили принятое решение финские власти.

Туристам из стран, не входящих в ЕС и Шенгенскую зону, для пересечения границы потребуются лишь загранпаспорт с действующей визой. "Ожидается, что снятие ограничений увеличит трафик из третьих стран, — предположили в МВД Финляндии. — Например, может увеличиться трафик на восточной границе. На объемы перевозок влияет в том числе желание россиян путешествовать и количество действующих виз".

Ранее стало известно о прекращении работы Института Финляндии на территории России.