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Новости 18:28

Проект развития строительной отрасли предполагает ипотеку до 5%

фото ЗакС политика Проект развития строительной отрасли предполагает ипотеку до 5%

Среднюю ипотечную ставку в России следует снизить до 5%, пишет 21 июня ТАСС по материалам проекта стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Указанный уровень касается в том числе и новостроек, пишет агентство.

"Необходимо шаг за шагом снизить среднюю ставку по ипотеке, прежде всего на первичном рынке жилья, до 5% (паспортом национального проекта "Жилье и городская среда" предусмотрено снижение ипотечной ставки до 6% к 2030 году в целом)", — цитирует ТАСС текст проекта.

Среди прочих мер авторы документа предлагают унифицировать программы льготной ипотеки в стране, провести программы льготной ипотеки для отдельных категорий граждан и дифференцировать ипотеку в регионах. Также предполагается запуск льготной ипотеки для жильцов расселяемого аварийного жилья и льготных программ на строительство частных домов.

Ранее в национальном бюро кредитных историй сообщили, что объем реструктуризаций ипотечных кредитов оказались выше значений во время пандемии коронавируса.

Фото: pixabay


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