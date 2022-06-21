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Псковские депутаты пожаловались на главу района из-за запрета букв Z и V на Доме культуры

фото ЗакС политика Псковские депутаты пожаловались на главу района из-за запрета букв Z и V на Доме культуры

Депутаты Новоржевского района Псковской области поддержали жалобу в прокуратуру на действия главы района Софьи Пугачевой, запретившей детям вывешивать буквы Z и V на фасаде местного Дома культуры, сообщило 21 июня издание "7х7".

Само заседание районного совета состоялось в понедельник. На сессии все 15 депутатов единогласно проголосовали за обращение в надзорное ведомство с тем, чтобы оно дало правовую оценку действий Пугачевой. При этом депутат Николай Соколов назвал их "выстрелом в спину российским военнослужащим", уточнило издание.

Как написало "7х7", ранее воспитанники детского лагеря наклеили бумажные символы спецоперации на окна Дома культуры, а Пугачева распорядилась их снять. Такое решение она объяснила несоответствием символов тематике Дня России, а также тем, что иначе бы пришлось "разместить другую точку зрения", после чего хулиганы могли бы разбить окна.

Пугачева возглавила район в 2019 году после победы на местных выборах. Выдвинуло ее Псковское региональное отделение партии "Яблоко".

Сегодня суд в Москве назначил 65 тысяч рублей штрафа муниципальной депутатке Марине Лукьянец после рассмотрения двух административных протоколов о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ).


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