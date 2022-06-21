В Петербурге написали портрет Цоя с Z-символикой

Петербургский художник Алексей Сергиенко 21 июня, в юбилей Виктора Цоя, представил свою новую картину, на которой музыкант изображен в военной форме, с автоматом на фоне разрушенного Мариуполя. На плече у певца шеврон с буквой Z, ставшей символом поддержки "специальной военной операции" на территории Украины.

В 1983 году, когда в Афганистане уже третий год шла война, Цой нанёс себе увечья, пытаясь уклониться от призыва в армию. Из-за этого он полтора месяца провёл в психиатрической больнице. Корреспондент ЗАКС.Ру поинтересовался у Сергиенко, как этот факт биографии музыканта перекликается с милитаристским посылом картины.

— Был молодой, глупый, неопытный. Как и все люди совершал ошибки и делал глупости. В любом случае, он жил в этой стране, являлся ее патриотом. Сейчас, уже в зрелом возрасте он, безусловно, был бы на правильной стороне, - считает Сергиенко.

Сергиенко уточнил, что не считает себя "знатоком Цоя". Для него свойственно больше созерцать, а не "копать глубоко". Он добавил, что считает артиста героем, замены которому по-прежнему нет.

Представленную картину с Цоем-военным, планируют продать на аукционе. Стартовая цена - один рубль.

Ранее в честь 60-летия со дня рождения лидера группы "Кино" депутаты Государственной думы и петербургского парламента от "Единой России" записали видеоролик.

Константин Леньков