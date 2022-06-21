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ФАС и Минцифры разберутся с повышением тарифов Tele2

фото ЗакС политика ФАС и Минцифры разберутся с повышением тарифов Tele2

Минцифры объявило о предстоящей проверке действий мобильного оператора Tele2 в связи с повышением безлимитных тарифов. Во вторник 21 июня клиентов компании оповестили, что расценки выросли более чем в полтора раза, и это привлекло внимание чиновников. 

Профильное министерство запросило у компании официальное обоснование повышения тарифов и совместно с ФАС самостоятельно проанализирует ценовую политику мобильного оператора. В ведомстве напоминают, что операторы связи могут поднимать тарифы без проведения последующих расследований только на величину инфляции, образовавшейся с начала года.

"Если по результатам анализа будет установлено, что уровень изменения тарифов не соответствует росту индекса потребительских цен, ФАС проведет антимонопольное расследование", - говорится на сайте Минцифры.

Отметим, что претензии антимонопольщиков к ценообразованию на услуги Tele2 уже возникали в прошлом году: в сентябре ФАС сочла рост тарифов необоснованным и обязала компанию снизить их.


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