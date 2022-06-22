Дмитриева: Сейчас необходимы меры управляемого удешевления рубля

Депутат Госдумы от Петербурга Оксана Дмитриева, комментируя укрепление рубля к доллару и евро, объяснила этот продолжающийся процесс целым комплексом причин. Существующая динамика, по ее мнению, стала возможной благодаря дорогим энергоносителям, положительному сальдо торгового баланса и "излишне жёсткой денежно-кредитной и бюджетной политике".

Как пишет политик в своем Telegram-канале, стратегической пользы для экономики от такого положения вещей не наблюдается. В частности, указывает Дмитриева, от него страдает качественное импортозамещение, о необходимости которого много говорится в том числе и на высшем уровне.

"Если денежные власти не будут сами проводить политику управляемого ослабления рубля, то существует опасность скачков и неуправляемого падения в случае организованных действий со стороны недружественных стран, например, вследствие целенаправленных усилий по снижению цен на нефть", - полагает специалист.

Дмитриева подчеркивает, что неотоваренные деньги как таковые не представляют собой никакой ценности, и призывает правительство сделать торговый баланс более сбалансированным.