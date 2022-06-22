Нет "Биг Мака" — и точка

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Российская замена McDonald's "Вкусно — и точка" с небольшим опозданием начали работу в Петербурге. Первые рестораны открыли свои двери для посетителей утром 22 июня. Пока торжественное перерезание ленточки проходило в первом McDonald's в городе на Каменноостровском проспекте, корреспондент ЗАКС.Ру отправился в точку у станции метро "Василеостровская".

К открытию у дверей нового заведения на Среднем проспекте Васильевского острова толпилось порядка 30-40 человек. В основном это были молодые люди и школьники, но люди постарше тоже пришли. Они обсуждали между собой новые цены на полюбившийся бургеры и тосковали по исчезнувшим "Биг Макам".

- Нет "Биг Мака" — нет "Макдоналдса", - грустно сказала девушка в очереди.

Некоторые пытались рассмотреть новое меню через окна ресторана. Внутри сотрудники наводили красоту перед приходом гостей — протирали стекла и включали мониторы в зале.

Первых гостей работники российского аналога McDonald's встречали аплодисментами и восторженными возгласами. Клиенты ринулись осматривать интерьеры, успев соскучиться за пару месяцев простоя. Один молодой человек побежал занимать свое любимое место на втором этаже ресторана.





Сделать заказ, как и раньше, можно было у кассы или с помощью киоска. Один из них, правда, перестал работать сразу же после открытия. Сотрудница "Вкусно — и точка", которая помогала собирать заказы, пояснила, что киоск "уже устал", и пошла за техническим сотрудником. Приложение "Мой Бургер" (в прошлом — McDonald's) пока не отреагировало на открытие новых точек. Возможности сделать заказ онлайн не было.

Вместе с уходом McDonald's с российского рынка страну покинули "Биг Мак" и "Биг Тейсти". Изменения коснулись и цены блюд. Так, гамбургер, чизбургер и чикенбургер подорожали на четыре рубля (по состоянию цен на 10 марта). "Фишбургер", который пришел на замену "Филе-О-Фиш", вырос в цене сразу на 20 рублей, а ""Гранд", ставший заменой "Роялу", стоит 164 рубля, что на 9 рублей дороже предшественника. Зато цена "Цезарь Ролла" не изменилась — по-прежнему 179 рублей. Среди напитков еще осталась "Кока-Кола" без сахара. Аналогов от "Черноголовки", на которую перешли другие участники большой тройки фастфуда Burger King и KFC, пока в новом заведении приобрести нельзя.

Доброжелательные девушки отдавали подносы с безликими белыми коробками и картонными стаканами. Картонные упаковки из-под картошки остались знакомой формы, но без каких-либо надписей. На соусах, которые сохранились в избытке еще от предыдущего владельца бизнеса, аккуратно закрасили маркером "золотые арки" - логотип McDonald's. Какой-либо символики нет и на форме работников.

Корреспондент ЗАКС.Ру не заметил особых различий во вкусе блюд McDonald's и "Вкусно — и точка". Это отмечали и другие гости. Одна женщина и вовсе считает, что стало вкуснее.

- Супер! Пирожок, кстати, лучше чем у "мака". Знаете, я его с 1993 года заказываю. Под конец такое [невкусно] стал. А тут даже вишня попалась, - сказала довольная посетительница.

Всего в этот день открылось 12 заведений в Петербурге и два в Ленинградской области. Для москвичей "Вкусно — и точка" заработал на десять дней раньше. Торжественное открытие состоялось 12 июня в День России. Новый бренд появился после продажи бизнеса российскому предпринимателю Александру Говору. Отмечается, что американский бренд по условиям сделки может выкупить свои рестораны обратно в течение 15 лет. McDonald's объявил о приостановке своей деятельности в России еще в начале марта, после начала "специальной военной операции" на территории Украины.

Те, кто с трудом могут представить свою жизнь без "Биг Маков", все еще могут их заполучить на вокзалах и в Пулково. Там "настоящий Мак" будет работать до 2023 года из-за особенности франшизы.











Константин Леньков