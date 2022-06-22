Петербургские отели Sokos выкупили два предпринимателя в сфере IT

Три отеля Sokos, принадлежащие финскому концерну SOK и расположенные в Петербурге, приобрели предприниматели в сфере информационных технологий Александр Ермаков и Юрий Шумаков. Об этом пишет РБК Петербург со ссылкой на заявление компании, которая не разглашает сумму сделки.

"SOK совместно с внешними экспертами провела комплексную проверку биографических данных покупателей и убедилась, что сделка соответствует санкционным нормам ЕС. После закрытия сделки покупатель не будет иметь права использовать торговые марки S Group в своей деятельности", - сообщил концерн.

В собственность петербургских инвесторов два объекта на Васильевском острове и один в Батайском переулке перейдут 30 июня. Издание отмечает, что Шумаков и Ермаков на двоих владеют ООО "Софтвэруан", чья чистая прибыль за прошлый год составила 10,9 млн рублей.

Напомним, что S Group объявила о закрытии российских отелей Sokos и магазинов Prisma в начале марта, выразив таким образом несогласие с военной спецоперацией на Украине.