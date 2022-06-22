ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:42

"Бебиситтер хайпанула": Матвиенко на заседании Совфеда прочитала изобилующий заимствованиями стих

фото ЗакС политика "Бебиситтер хайпанула": Матвиенко на заседании Совфеда прочитала изобилующий заимствованиями стих

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая во время дискуссии о засилье заимствованных слов в русском языке, не удержалась и сама зачитала перед коллегами стихотворение, изобилующее примерами новояза, пишет РИА "Новости". Коллеги встретили выступление своей начальницы аплодисментами.

Стихотворный пассаж был приведён в методичке, разработанной крымскими чиновниками. "Импортозамещённый" словарь был представлен публике на фестивале русской культуры в Крыму.

"А у нас тут воркшоп, а у вас? А у нас тут бебиситтер хайпанула не то слово. Год пиарился родитель вместе с чадом на ток-шоу. Осознав все наши траблы, в ностальгической печали вспоминаем, как бойфрендов женихами называли, вместо кастинга смотрины наши мамы проводили и не мэны, а мужчины девушкам цветы дарили. Может, все-таки нам хватит русских обижать людей?" - привела строки из методички Матвиенко.

Кроме того, спикер Совфеда выступила с инициативой законодательно закрепить запрет, предполагающий "засорение" русского языка ещё большим количеством англицизмов. Предложение направили в комитет по науке, образованию и культуре.

На крымском фестивале глава регионального госсовета Владимир Константинов, презентуя методичку, заявил, что именно сейчас, по его мнению, настало "самое время западничество выковырять навсегда".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама