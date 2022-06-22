Пограничники не выпустили Сокурова на конференцию в Италию

Петербургский кинорежиссер Александр Сокуров, который должен был лететь на конференцию в Милан, не смог пересечь российско-финскую границу, о чем сообщила в своем аккаунте в социальной сети журналистка Ксения Ларина. Российские пограничники, вынудив деятеля культуры ждать результатов проверки документов несколько часов, в итоге не пропустили его через погранпункт.

Инцидент побудил Сокурова обратиться с письмом в президентский Совет по правам человека, в котором он состоит. В документе режиссер, в частности, сетует, что ему так и не смогли внятно объяснить причину запрета.

"...Все рассказанное может показаться какой-то чепухой. Абсурдом, глупостью. Да и просто очередным грубым высокомерным отношением к человеку со стороны государства. Да, - государства, потому что именно такое, системное построение отношения силовых ведомств к гражданину с позиций высокомерного надстояния объясняет все произошедшее", - приводит Ларина еще один тезис из его письма.

Отметим, что на неделе Финляндия объявила о предстоящем снятии "коронавирусных" ограничений на въезд россиян. Однако МИД со своей стороны заявил, что попасть на территорию соседней страны можно по-прежнему будет только тем, кто имеет в ней родственников, недвижимость или нуждается в лечении.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру