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Новости 16:55

После реакции чиновников Tele2 отказалась от резкого повышения безлимитных тарифов

фото ЗакС политика После реакции чиновников Tele2 отказалась от резкого повышения безлимитных тарифов

Минцифры в своем Telegram-канале сообщило, что мобильный оператор Tele2 отказался от полуторакратного повышения безлимитных тарифов, которое должно было вступить в силу 5 июля. После того как министерство совместно с ФАС пригрозили компании целым расследованием ценовой политики, та согласилась повысить расценки не более чем на 50 рублей.

Решение оператора соответствует правилу, по которому операторы связи должны повышать тарифы на процент, не превышающий текущего процента инфляции с начала года. Минцифры отметило оперативность, с которой представители Tele2 пошли на компромисс.

Отметим, что потребительская инфляция в России к началу лета составляла 11,8%.


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