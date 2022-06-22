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Новости 17:19

Двое экс-полицейских получили реальные сроки за содействие расследователям отравления Навального

фото ЗакС политика Двое экс-полицейских получили реальные сроки за содействие расследователям отравления Навального

Суд в Самаре отправил в колонию строгого режима двоих бывших полицейских, которые "слили" конфиденциальную информацию соратникам оппозиционера Алексея Навального, расследовавшим обстоятельства его резонансного отравления в 2020 году. Как сообщает местное издание 63.ru., Кирилл Чупров и его бывший начальник Алексей Борисов получили 5 и 9 лет колонии строгого режима соответственно. По версии следствия, фигуранты дела продали расследователям данные, касавшиеся перелетов Навального и пассажиров, летавших за ним.

Напомним, что Алексей Навальный внезапно почувствовал себя плохо и впал в кому на борту самолета в Сибири в августе 2020 года. После пребывания в омской больнице его удалось вывезти на лечение в берлинскую клинику "Шарите", представители которой заявили, что политик был отравлен боевым ядом из группы "Новичок". Согласно международному журналистскому расследованию его отравления, за оппозиционером три года целенаправленно ездила специальная группа мужчин, имевших либо химическое, либо медицинское образование. Расследование основывалось на биллингах и данных о покупках билетов.

Отметим, что в России по факту отравления Навального так и не возбудили уголовное дело: официальные лица РФ последовательно отрицали свою причастность к происшествию и требовали доказательств от немецкой стороны.


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