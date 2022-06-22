Горсуд разрешил КГИОП не охранять Охтинский мыс

Петербургский городской суд 22 июня отменил решение районного суда, который обязал КГИОП рассмотреть вопрос о включении оборонительных рвов крепости Ландскрона на Охтинском мысе в перечень объектов культурного наследия, сообщил ЗАКС.Ру градозащитник Павел Шапчиц.

Соответствующие апелляционные жалобы на решение нижестоящего суда были поданы КГИОП, Министерством культуры и "Газпромом", которому принадлежит участок. В ноябре прошлого года суд обязал рассмотреть заявление о признании "Оборонительных рвов и основания башни крепости Ландскрона" объектом культурного наследия.

Шапчиц рассказал, что оппоненты в суде ссылались на решение Верховного суда, который, по их мнению, определил границы крепости Ландскроны летом 2020 года.

- Так вы укажите мне, где там сказано, что Ландскроны нет или что у Ландскроны конкретно такие-то границы. В решении Верховного суда слово Ландскрона вообще не упоминается, а эти граждане имеют наглость утверждать, что Верховный суд определил границы Ландскроны, - сказал Шапчиц.

Он добавил, что КГИОП не отрицает наличие останков Ландскроны, но охранять их не собирается, потому что рвы XIV века "не имеют историко-культурной ценности", согласно экспертизе археолога Айрата Ситдикова

К материалам дела было приобщено коллективное письмо 150 историков и ученых, которые настаивали на важности Ландскроны и необходимости ее сохранить. В Минкульте авторов обращения, по словам Шапчица, назвали "какой-то общественностью", а само письмо несодержательным.

Противник застройки мыса рассказал, что не видит особого смысла в оспаривании решения сегодняшнего решения Горсуда.

Напомним, борьба за создание историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе продолжатся несколько лет. Активисты уверены, что границы охраняемого объекта необходимо расширить. В то же время "Газпром", которому принадлежит территория, намерен возвести на этом месте современный комплекс для своих сотрудников, выделив под музейную площадку лишь небольшой участок.

Константин Леньков