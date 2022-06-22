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Горсуд разрешил КГИОП не охранять Охтинский мыс

фото ЗакС политика Горсуд разрешил КГИОП не охранять Охтинский мыс

Петербургский городской суд 22 июня отменил решение районного суда, который обязал КГИОП рассмотреть вопрос о включении оборонительных рвов крепости Ландскрона на Охтинском мысе в перечень объектов культурного наследия, сообщил ЗАКС.Ру градозащитник Павел Шапчиц. 

Соответствующие апелляционные жалобы на решение нижестоящего суда были поданы КГИОП, Министерством культуры и "Газпромом", которому принадлежит участок. В ноябре прошлого года суд обязал рассмотреть заявление о признании "Оборонительных рвов и основания башни крепости Ландскрона"  объектом культурного наследия. 

Шапчиц рассказал, что оппоненты в суде ссылались на решение Верховного суда, который, по их мнению, определил границы крепости Ландскроны летом 2020 года.   

- Так вы укажите мне, где там сказано, что Ландскроны нет или что у Ландскроны конкретно такие-то границы. В решении Верховного суда слово Ландскрона вообще не упоминается, а эти граждане имеют наглость утверждать, что Верховный суд определил границы Ландскроны, - сказал Шапчиц. 

Он добавил, что КГИОП не отрицает наличие останков Ландскроны, но охранять их не собирается, потому что рвы XIV века "не имеют историко-культурной ценности", согласно экспертизе археолога Айрата Ситдикова

К материалам дела было приобщено коллективное письмо 150 историков и ученых, которые настаивали на важности Ландскроны и необходимости ее сохранить. В Минкульте авторов обращения, по словам Шапчица, назвали "какой-то общественностью", а само письмо несодержательным. 

Противник застройки мыса рассказал, что не видит особого смысла в оспаривании решения сегодняшнего решения Горсуда. 

Напомним, борьба за создание историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе продолжатся несколько лет. Активисты уверены, что границы охраняемого объекта необходимо расширить. В то же время "Газпром", которому принадлежит территория, намерен возвести на этом месте современный комплекс для своих сотрудников, выделив под музейную площадку лишь небольшой участок. 

Константин Леньков


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