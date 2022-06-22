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Новости 18:51

Google грозит новый оборотный штраф из-за неудаления запрещенного контента

фото ЗакС политика Google грозит новый оборотный штраф из-за неудаления запрещенного контента

Роскомнадзор составил очередной административный протокол в отношении Google, по которому IT-компании грозит новый оборотный штраф. По решению суда сумма взыскания может составить от 5% до 10% годовой выручки в России. Претензии ведомства связаны с неудалением контента, запрещенного в РФ. Отмечается, что нарушение повторное и что судить юрлицо будут по ч. 5 ст. 13.41 КоАП.

Чиновники подсчитали, что на сегодняшний день в открытом доступе остаются около 7 тысяч запрещенных материалов, которые не удаляют представители ответчика. В сообщении РКН главный акцент сделан на сервисе видеохостинга YouTube, где сотрудники ведомства обнаружили "фейки" о действиях российской армии, призывы к участию несовершеннолетних в митингах, пропаганду экстремизма и "индифферентного отношения к жизни и здоровью несовершеннолетних". 

В конце мая сообщалось, что Google погасила все свои долги перед РФ. Это случилось после уплаты оборотного штрафа от выручки за 2020 год, составившего 7,2 млрд рублей.


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