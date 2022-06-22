В России снова фиксируют недельную дефляцию

Росстат проанализировал динамику цен на потребительском рынке за неделю с 11 по 17 июня. Товары всех типов подешевели в сравнении с предыдущей неделей на 0,12%. Таким образом, дефляция фиксируется ведомством уже пятую неделю подряд. В свою очередь, с начала года инфляцию оценивают на уровне 11,64%.

Из продовольствия ни один из видов продуктов не подорожал за неделю более чем на 1%. Наибольший рост в розничной цене показали маргарин (+0,85%), яблоки (+0,76%), колбаса(+0,72%), рис (+0,47%), соль (+0,44%) и сухие молочные смеси для детского питания (+0,38%). Напротив, наиболее заметно подешевели за последнюю неделю помидоры (-8,87%), огурцы (-8,34%), капуста (-6,39%), бананы (-3,07%), свекла (-2,05%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали пылесосы (+1,69%), зубные щетки (+1,26%), спички (+0,98%), зубная паста (+0,64%), туалетное мыло (+0,63%), хозяйственное мыло (+0,48%), туалетная бумага (+0,47%).

В свою очередь, Минэкономразвития посчитало инфляцию в годовом выражении, и она составила 16,42% (продовольственная - 18,76%).