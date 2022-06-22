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Новости 20:15

Помимо петербургского ЦГЭ в рамках того же дела силовики обыскали десятки адресов

фото ЗакС политика Помимо петербургского ЦГЭ в рамках того же дела силовики обыскали десятки адресов

Утренний обыск 22 июня в офисе петербургского Центра государственной экспертизы (ЦГЭ) стал одним из сорока, проведенных в этот день на территории двух столиц в рамках одного и того же экономического дела. Об этом пишет со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах "Фонтанка". 

В частности, сотрудники управления экономической безопасности петербургского ГУ МВД приходили в офис "Водоканала", в дом к его бывшему директору Евгению Целикову, а также в московский дом бизнесмена Константина Голощапова.

Как утверждают источники издания, экономическая полиция интересуется старыми госзаказами с участием "Водоканала", "Ленэнерго", а также строительной компании "Нострум", которой регулярно доставались этих двух госпредприятий.


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