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Новости 22 июня, 22:33

Градозащитницу Сивохину удерживают в отделе полиции больше трёх часов

фото ЗакС политика Градозащитницу Сивохину удерживают в отделе полиции больше трёх часов

Петербургскую градозащитницу и активистку Наталию Сивохину продолжают удерживать во 2-м отделе полиции по Адмиралтейскому району. По словам депутата Заксобрания Бориса Вишневского, ее хотят отвезти в Ломоносов, где она зарегистрирована, для составления протокола по статье о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП). 

Вишневский обращался к руководству петербургской полиции с требованием отпустить задержанную с обязательством о явке. Депутат также обратился к заместителю начальника УМВД по Адмиралтейскому району Сергею Воробьеву. Сивохину могут допросить на месте, добавил парламентарий. 

Вероятно, причиной задержания стала публикация фотографии, на которой Сивохина стоит с пацифистским плакатом. Снимок сделан в 2014 году. 

"Гееборец" Тимур Булатов писал на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что именно из-за него задержали Сивохину. Он обвиняет ее в поддержке Украины. 

Вишневский в разговоре с ЗАКС.Ру высказал предположение, что задержание Сивохиной связано с деятельностью ее мужа, правозащитника Григория Михнова-Вайтенко. 

Напомним, несколькими часами ранее силовики схватили Сивохину вместе с ребёнком после посещения стоматолога, ссылаясь на КУСП. Сейчас у отдела полиции ее ожидают супруг и депутат Борис Вишневский.

Обновление 23:12: Наталии Сивохиной стало плохо в отделе полиции. Адвокат вызвал для нее скорую, медики осматривают градозащитницу в своем автомобиле. 

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Константин Леньков


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