ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:53

После 40 обысков по делу о крупном мошенничестве задержали троих подозреваемых

фото ЗакС политика После 40 обысков по делу о крупном мошенничестве задержали троих подозреваемых

В Петербурге после обысков по 40 адресам, о которых стало известно днём ранее, 22 июня, задержаны трое подозреваемых, информирует 78.ru, ссылаясь на источники, близкие к правоохранительным структурам.

Речь идёт об уголовном деле об особо крупном мошенничестве, в рамках которого экономическая полиция и ОМОН приходили в том числе в петербургский Центр государственной экспертизы, офис "Водоканала", в дом к его экс-директору Евгению Целикову, а также в московский дом бизнесмена Константина Голощапова.

По предварительным данным, двоим из задержанных в пятницу, 24 июня, суд будет избирать меру пресечения. Имена подозреваемых издание не сообщает.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости23 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама