После 40 обысков по делу о крупном мошенничестве задержали троих подозреваемых

В Петербурге после обысков по 40 адресам, о которых стало известно днём ранее, 22 июня, задержаны трое подозреваемых, информирует 78.ru, ссылаясь на источники, близкие к правоохранительным структурам.

Речь идёт об уголовном деле об особо крупном мошенничестве, в рамках которого экономическая полиция и ОМОН приходили в том числе в петербургский Центр государственной экспертизы, офис "Водоканала", в дом к его экс-директору Евгению Целикову, а также в московский дом бизнесмена Константина Голощапова.

По предварительным данным, двоим из задержанных в пятницу, 24 июня, суд будет избирать меру пресечения. Имена подозреваемых издание не сообщает.