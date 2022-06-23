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Новости 10:31

ЗакС повторно отказался спросить Беглова об Охтинском мысе

фото ЗакС политика ЗакС повторно отказался спросить Беглова об Охтинском мысе

Депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский на заседании парламента 23 июня во второй раз предложил коллегам направить запрос губернатору Петербурга Александру Беглову, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. "Яблочник" хочет узнать у главы города, какие именно ценные артефакты планируется сохранить на Охтинском мысе, какие у них площади и способы сохранения. Также Вишневский желает знать подробности концепции "Газпрома" по застройке территории.

Эти вопросы в точности повторяют те, что он задавал вице-губернатору по культуре Борису Пиотровскому и на которые не получил ответ, заявил Вишневский. В прошлый раз депутаты отказались одобрять такой же запрос "яблочника", сославшись на то, что вопросы должны в точности повторять те, на которые не ответил вице-губернатор, а этого не было, посчитали большинство парламентариев.

Теперь этот недостаток устранен, объявил Вишневский. Однако запрос поддержали только 14 человек - документ в итоге не одобрили.

София Саттарова


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