Андрей Семчанков официально стал главой комитета Госстройнадзора Ленобласти

Руководителем комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области стал Андрей Семчанков, ранее занимавший этот пост с приставкой "врио", информирует Telegram-канал "Админка Ленобласти".

До того, как стать временно исполняющим обязанности главы ведомства, Семчанков был его первым зампредом.

Прежний председатель комитета Николай Циганов покинул занимаемую должность по собственной инициативе.

Добавим также, ранее Семчанков работал в Смольном в качестве первого заместителя председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ). Покинул занимаемый пост он в 2020 году.