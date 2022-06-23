Владелец IKEA и "Мега" заявил о готовности в будущем вернуться в Россию

Холдинг Ingka Group, владеющий сетями IKEA и "Мега", на данный момент времени не видит причин возвращаться в Россию и думает над тем, как поступить с 17 закрытыми магазинами: при этом в будущем компания надеется вернуться на российский рынок, пишет РБК.

В компании завили также, что решение продать заводы, базирующиеся в РФ, было трудным, равно как и сокращение штата сотрудников.

Заявление холдинга было сделано на фоне рассуждений замглавы Минпромторга Виктора Евтухова о том, что IKEA "оставляет возможность вернуться".

" "Мега" не закрывается, то есть IKEA говорит о том, что мы оставляем возможность себе вернуться. IKEA уходит очень толерантно: никаких политических заявлений, все по делу", — высказался Евтухов в разговоре с "Российской газетой".

Днём ранее стало известно, что IKEA устроит распродажу оставшихся в магазинах товаров.

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