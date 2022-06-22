IKEA проведёт в Москве и Петербурге распродажу остатков своей продукции

Уходящая из России шведская компания IKEA проведёт распродажу остатков своих товаров, информирует Telegram-канал Baza.

Изначально распродажа коснётся только сотрудников фирмы, трудоустроенных в магазинах Москвы и Петербурга. Она пройдёт с 27 июня по 1 июля. Затем остатки смогут приобрести и рядовые граждане: в данном случае всё пройдёт на площадке онлайн-магазина IKEA.

Ранее компания начала досрочно сворачивать бизнес в России: это может грозить ей большими штрафами, поскольку при досрочном расторжении по собственной инициативе съёмщик помещений может быть обязан компенсировать партнёрам до полугода арендной платы.

Не так давно российская мебельная сеть Hoff заявила, что изучит возможность покупки активов IKEA.

Напомним, на фоне "спецоперации" IKEA сообщила о приостановке своей работы в России 3 марта. В мае стало известно о планах компании продлить выплату окладов своим сотрудникам до августа. О намерении "сократить масштаб бизнеса" в России IKEA заявила в среду, 15 июня. Более того, в этот же день появилась новость, что половину работников фабрики IKEA в Тихвине ждёт увольнение.