"Ведомости": IKEA начала досрочно сворачивать бизнес в РФ

Компания IKEA начала уведомлять своих российских арендодателей в торговых центрах о досрочном расторжении договоров, информируют "Ведомости", ссылаясь на близкие к рынку коммерческой недвижимости источники.

Один из собеседников издания рассказал, что письма о расторжении получили практически все торговые комплексы, в которых IKEA занимала площади.

Расторжение предполагается в одностороннем порядке, и IKEA сулят большие штрафы, так как арендодатель будет нести повышенные риски, поделились источники "Ведомостей". Среди прочего, при досрочном расторжении по собственной инициативе съёмщик помещений может быть обязан компенсировать партнёрам до полугода арендной платы.

Ранее стало известно, что российская мебельная сеть Hoff рассмотрит возможность покупки активов IKEA.

Напомним, IKEA сообщила о приостановке своей работы в России 3 марта. В мае стало известно о планах компании продлить выплату окладов своим сотрудникам до августа. О намерении "сократить масштаб бизнеса" в России IKEA заявила в среду, 15 июня. Более того, в этот же день появилась новость, что половину работников фабрики IKEA в Тихвине ждёт увольнение.