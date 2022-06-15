Российская мебельная сеть Hoff рассмотрит возможность покупки активов IKEA

Российская сеть мебельных магазинов Hoff изучить возможность приобретения производственных активов и торговых площадей, которые пока ещё занимает компания IKEA, уведомил РИА "Новости" генеральный директор Hoff Максим Гришаков.

"Важно понимать, что у нас было много точек пересечения: регионы присутствия и даже одни и те же торговые центры, поэтому Hoff готов рассматривать активы шведского ритейлера в случае соответствующего предложения - это входит в нашу стратегию развития и открытия новых точек", - рассказал о стратегии Hoff Гришаков.

Напомним, IKEA сообщила о приостановке своей работы в России 3 марта. В мае стало известно о планах компании продлить выплату окладов своим сотрудникам до августа. О намерении "сократить масштаб бизнеса" в России IKEA заявила в среду, 15 июня. Более того, в этот же день появилась новость, что половину работников фабрики IKEA в Тихвине ждёт увольнение.