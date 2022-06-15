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Новости 16:45

Российская мебельная сеть Hoff рассмотрит возможность покупки активов IKEA

фото ЗакС политика Российская мебельная сеть Hoff рассмотрит возможность покупки активов IKEA

Российская сеть мебельных магазинов Hoff изучить возможность приобретения производственных активов и торговых площадей, которые пока ещё занимает компания IKEA, уведомил РИА "Новости" генеральный директор Hoff Максим Гришаков.

"Важно понимать, что у нас было много точек пересечения: регионы присутствия и даже одни и те же торговые центры, поэтому Hoff готов рассматривать активы шведского ритейлера в случае соответствующего предложения - это входит в нашу стратегию развития и открытия новых точек", - рассказал о стратегии Hoff Гришаков.

Напомним, IKEA сообщила о приостановке своей работы в России 3 марта. В мае стало известно о планах компании продлить выплату окладов своим сотрудникам до августа.  О намерении "сократить масштаб бизнеса" в России IKEA заявила в среду, 15 июня. Более того, в этот же день появилась новость, что половину работников фабрики IKEA в Тихвине ждёт увольнение.


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