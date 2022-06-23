"Коммерсантъ": Россияне стали чаше занимать "до зарплаты"

Участники рынка микрокредитования в России стали отмечать увеличение доли краткосрочных займов "до зарплаты", сообщил 23 июня "Коммерсантъ". Как пишет издание, такая тенденция стала более явной даже по сравнению со временем начала пандемии коронавируса.

Так, если в мае 2020 года на необходимость срочного предоставления займа указывали 6 % клиентов МФО, то в мае 2022 года их доля увеличилась до 10 %, пишет издание со ссылкой на отчет финансовой онлайн-платформы Webbankir. Аналогичную тенденцию отмечают в Moneyman: по данным компании, в мае 2022 года доля таких заявок выросла на 1 п.п. относительно марта-апреля 2022 года и на 2,5 п.п. относительно мая 2020 года.

Как полагает гендиректор Webbankir Андрей Пономарев, главную причину складывающегося положения следует искать в росте инфляции. "В результате даже работающие люди, которые формально сохранили уровень доходов, начинают испытывать финансовые затруднения", — говорит он. По мнению эксперта, популярность займов сроком до 30 дней сохранится на рынке вплоть до конца 2022 года.

В тоже время директор СРО "МиР" Елена Стратьева связала рост популярности срочных кредитов с сокращением горизонта планирования. При этом она отметила, что "выдачи и запросы — не одно и то же" и что сейчас МФО стали осторожнее предоставлять займы клиентам.

Накануне депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь заявил о подготовке поправок в федеральное законодательство, запрещающих рекламу микрозаймов.

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