Поляков анонсировал запуск шаттлов от "Ладожской" на время ее ремонта

Вице-губернатор Кирилл Поляков рассказал о планах запустить на время ремонта станции метро "Ладожская" специальные шаттлы для разгрузки транспортных потоков в этом районе. Речь идет о вместительных трамваях, проезд в которых, возможно, сделают бесплатным.

"На время закрытия запустим шаттл до ближайшей станции метро "Новочеркасская" на этой же ветке. Он будет забирать с вокзала пассажиров, прибывших на поездах дальнего следования, трамваях "Чижик", автобусах из Ленобласти", — написал 23 июня Поляков в своем Telegram-канале. По его словам, это будут трамваи, способные перевозить приблизительно 300 пассажиров.

Вице-губернатор признал невозможность полноценно заменить шаттлами метрополитен. В то же время он выразил мнение, что, с учетом уже имеющихся маршрутов общественного транспорта пассажиропоток с Ладожского вокзала вывезти получится.

"О маршрутах будем информировать. Прорабатываем возможность сделать трамвайный шаттл до ближайших станций метро бесплатным", — добавил чиновник.

Ранее Поляков допустил возможность того, что третий этап транспортной реформы придется растянуть по срокам.