Депутаты Петербурга окончательно утвердили День отца

Петербургский парламент 23 июня в третьем чтении принял законопроект о причислении к праздникам Дня отца, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Теперь он будет отмечаться в третье воскресенье октября, сказано в документе.

Авторы документа – депутаты от "Единой России" Константин Чебыкин и Денис Четырбок. Изначально, ещё в 2019 году, они хотели отмечать День отца в июне, но позже перенесли дату, чтобы она совпадала с федеральным праздником.

Часть парламентариев задумку коллег не поняли. Еще в 2019 году депутаты предположили, что праздник станет всеобщей мужской пьянкой. При рассмотрении документа в 2022 году представитель КПРФ Александр Рассудов заявил, что утверждаемая дата – это "праздник со слезами на глазах для многих семей", которых покинули их отцы.

София Саттарова