Первые школьники из Мариуполя прибыли на отдых в Петербург

Первая смена для школьников из Мариуполя началась 23 июня в детском оздоровительном комплексе "Дружных" в поселке Молодежное, рассказали в пресс-службе губернатора Александра Беглова. Всего здесь запланировано четыре таких смены длительностью по две недели каждая.

Комментируя известие, Беглов напомнил, что Петербург и Мариуполь подписали соглашение о побратимстве, а специалисты из Северной столицы участвуют в восстановлении донецкого города. "Но не менее важна гуманитарная помощь и поддержка. Детям многое пришлось пережить, им нужен отдых, забота и внимание, новые впечатления и новые знания. Нужны оздоровительные программы", — объявил градоначальник.

По словам Беглова, педагоги разработали для детей специальную образовательную программу, включающую, в том числе, экскурсии в Петергоф и Кронштадт, а также посещение музеев, театров цирков. Также в Смольном известили о планах провести комплексную диспансеризацию детей.

Среди приехавших подростков оказались и те, кто закончил в этом году школу. Их, наравне с выпускниками из Луганска, отвезут на "Алые паруса", сообщили в Смольном.

О планах петербургских властей организовать отдых для детей из Мариуполя стало известно в первой половине июня.