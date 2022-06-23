ЗакС разрешил не согласовывать с ним вице-губернаторов

Законодательное собрание Петербурга на заседании 23 июня утвердило изменение Устава во втором чтении, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Поправки в Основной закон города подготовлены после принятия федерального закона о публичной власти Андрея Клишаса и Павла Крашенинникова.

Согласно поправкам, губернатор может избираться более чем на два срока подряд. Также глава Петербурга получает право снимать с должностей глав муниципальных образований и менять сферу деятельности вице-губернатора.

Ко второму чтению документа была внесена поправка, которая отменяет согласование вице-губернаторов в Законодательном собрании. Это отказ городского парламента влиять на исполнительную власть, заявил депутат от "Яблока" Борис Вишневский на заседании 23 июня. Если депутаты откажутся от этого права, то зачем тогда большинство собравшихся депутатов нужны, поинтересовался "яблочник". Большинство депутатов все же решили одобрить поправку губернатора и лишить себя права согласовывать вице-губернаторов. По документу, глава города будет только уведомлять парламентариев о назначении своего нового заместителя.

Всего к документу подали 17 поправок – большая часть от "Яблока", депутатов Алексея Зинчука и Михаила Амосова. Их предложения коллеги не одобрили, зато согласились на поправку депутата от "Единой России" Всеволода Беликова. Документ, в частности, увеличивает число членов правительства с 15 до 17.

София Саттарова