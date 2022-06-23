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Члены нового состава Горизбиркома смогут участвовать в заседаниях по видеосвязи

фото ЗакС политика Члены нового состава Горизбиркома смогут участвовать в заседаниях по видеосвязи

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 23 июня внесла изменения в собственный регламент, разрешив членам ГИК принимать участие в заседаниях по видеосвязи. 

Из-за начала пандемии коронавируса в 2020 году Горизбирком уже принимал решение о возможности онлайн-присутствия на встречах комиссии, но эта мера считалась временной. Теперь же в регламенте ГИК такая возможность будет закреплена на постоянной основе. Однако для работы на заседании "на удаленке" потребуются уважительные причины, отметил член ГИК Олег Зацепа.  За внесение изменений в регламент члены комиссии проголосовали единогласно. 

Отметим, заседание 23 июня для текущего состава Горизбиркома стало предпоследним. Как сообщила в начале мероприятия глава ГИК Наталья Чечина, на последнее заседание будут приглашены все, кто работал в составе комиссии с 2017 по 2022 года, в том числе и бывшие председатели Виктор Панкевич и Виктор Миненко. Во время встречи планируется подвести итоги пятилетней работы. 

Новый состав Горизбиркома уже полностью сформирован. Губернатор Петеребурга представил своих членов комиссии в постановлении от 6 июня, а Законодательное собрание утвердило свой список 23 июня. К работе новый состав приступит 5 июля. 


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