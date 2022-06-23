ЗакС выбрал новых членов Горизбиркома

Законодательное собрание на заседании 23 июня назначило половину состава Санкт-Петербургской избирательной комиссии, передает корреспондентка ЗАКС.Ру.

Перед голосованием депутат от "Яблока" Александр Шишлов обратился к коллегам и заявил, что выбор состав ГИК - не техническое решение. От него зависит ход выборов, отметил Шишлов. Он напомнил, что в прошлом составе сменилось три председателя.

Также Шишлов попросил коллег проголосовать за Виктора Венгерова, которого выдвинула общественная организация "Наблюдатели Петербурга". Он набрал меньше всего голосов и не вошел в состав комиссии.

Новым членом ГИК стал Павел Шапчиц, которого выдвинула партия "Яблоко". Остальные избранные уже трудились в прежнем составе избиркома: действующий зампред избиркома Олег Зацепа (выдвинутый Центральной избирательной комиссией), Ирина Артюхова (МО "Рыбацкое"), Людмила Боричева (МО "Комендантский аэродром") и Борис Семенов (МО "Город Сестрорецк"). Также членами ГИК снова стали Андрей Беляков (КПРФ) и Юрий Кузьмин ("Единая Россия" и МО "Георгиевский").

Другую половину ГИК назначает губернатор Петербурга Александр Беглов. Он официально никаких заявлений не делал, но ЗАКС.Ру удалось найти постановление о составе Горизбиркома.

В него вошли вице-губернатор города по внутренней политике Максим Мейксин, действующая секретарь комиссии Екатерина Астафьева, действующий член ГИК Денис Козенко и Александр Шильман (полный тезка главы ТИК №39). От партий в комиссию направлены Екатерина Фесик ("Справедливая Россия - За правду"), Валерий Николаев (ЛДПР) и Артем Тарасов ("Новые люди").

София Саттарова