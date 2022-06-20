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Новости 19:05

Беглов направил в состав Горизбиркома Мейксина, Астафьеву, Козенко и глав ТИК №39

фото ЗакС политика Беглов направил в состав Горизбиркома Мейксина, Астафьеву, Козенко и глав ТИК №39

Губернатор Петербурга Александр Беглов определился с половиной состава Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Постановление о назначении семи новых членов избиркома опубликовано в электронном фонде правовых и нормативно-технических документов. 

В постановлении сказано, что новыми членами комиссии стали действующая секретарь Горизбиркома Екатерина Астафьева, вице-губернатор Максим Мейксин и действующий член ГИК Денис Козенко. Вместе с ними в списке члены Горизбиркома от "Справедливой России – За правду" Екатерина Фесик и от ЛДПР Валерий Николаев.

Согласно документу, членом комиссии становится Артем Тарасов. Его выдвинула партия "Новые люди", как ранее утверждал источник ЗАКС.Ру. До недавнего времени Тарасов руководил территориальной избирательной комиссией № 39. Сейчас глава этого ТИК — Шильман Александр Сергеевич. Его полный тезка указан как седьмой член нового состава Горизбиркома, которого назначил Беглов. 

В постановлении губернатора сказано, что оно принято 6 июня. На сайте самой администрации Петербурга в разделе электронного опубликования документов данной бумаги нет. ЗАКС.Ру удалось найти данный документ среди нормативно-правовых актов на сайте администрации. Ранее постановление Беглова о начале приема предложений по кандидатам в Горизбирком также не было представлено на сайте Смольного, оно нашлось в электронном фонде.

ЗАКС.Ру 6 июня обращался к Беглову с просьбой сообщить имена кандидатов в Горизбирком и субъекты их выдвижения. Пресс-служба администрации губернатора отказалась это сделать, сообщив, что раскрытие таких данных "некорректно". Ответ от пресс-службы Беглова пришел 8 июня. 

В электронном фонде сказано, что постановление Беглова действует. По информации ЗАКС.Ру, губернатор действительно уже подписал документ. 

Напомним, остальных семь членов нового состава Горизбиркома должно назначить Законодательное собрание Петербурга на заседании 23 июня. Среди кандидатов в ГИК только два новых человека. 

София Саттарова


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Мейксин Максим Семенович

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