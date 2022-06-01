Среди кандидатов в ГИК от ЗакСа лишь два новых имени

На должность членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса от Заксобрания претендует восемь человек, шестеро из которых — действующие ЧПРГ, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе парламента. ЗакС может назначить в Горизбирком лишь семь человек — половину членов комиссии. Депутаты определят новых ЧПРГ 23 июня.

Из новых имен — Виктор Венгеров от "Наблюдателей Петербурга", который состоит в ТИК № 8, и Павел Шапчиц, направленный от партии "Яблоко". Сейчас он числится членом ТИК № 30. ЗАКС.Ру уже рассказывал, как может измениться новый состав Горизбиркома.

Остальные кандидаты в ГИК от парламента — действующие члены комиссии. "Единая Россия" предложила Юрия Кузьмина (сейчас он в составе комиссии от МО "Константиновское"). Также на места в ГИК претендуют руководитель аппарата Общественной палаты Петербурга Ирина Артюхова, предложенная МО "Рыбацкое", Андрей Беляков от КПРФ, Людмила Боричева от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" и совета МО "Комендантский аэродром". Муниципальный совет МО "город Сестрорецк" вновь выдвинул в ГИК Бориса Семенова. Также в списке есть нынешний заместитель председателя ГИК Олег Зацепа, предложенный Центральной избирательной комиссией.

Ранее в Горизбиркоме "Яблоко" представляла Ольга Покровская, а "Единую Россию" — Наргис Ахадова.

Напомним, в следующем составе Горизбиркома не будет нынешней главы комиссии Натальи Чечиной. По данным "Коммерсантъ", она может перейти на работу в Смольный на пост вице-губернатора. ЦИК рекомендовал губернатору Петербурга направить в Горизбирком вице-губернатора Максима Мейксина.