В Смольном посчитали некорректным обнародование имен кандидатов в Горизбирком

Пресс-служба администрации губернатора Петербурга в ответ на запрос ЗАКС.Ру не стала называть имена кандидатов в новый состав Санкт-Петербургской избирательной комиссии и организации или партии, которые их выдвинули. В письме от пресс-службы Смольного сообщается, что такой обязанности у администрации города нет:

"При этом ни Федеральный закон, ни Закон Санкт-Петербурга не предусматривают обязанность Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и губернатора Санкт-Петербурга обнародовать поступившие в их адрес предложения по кандидатам в состав Комиссии. С учетом отсутствия соответствующего согласия кандидатов и субъектов их выдвижения, информирование о поступивших губернатору Санкт-Петербурга предложениях представляется некорректным".

В пресс-службе добавили, что решение по новым членам Горизбиркома губернатор Александр Беглов должен принять до 29 июня. Опубликуют соответствующий документ в течение пяти дней после этого, заявили в пресс-службе администрации Петербурга. Там не ответили на вопрос, когда именно Беглов намерен принять решение.

Напомним, прием предложений по кандидатам в новый состав ГИК завершился 30 мая. Половину из состава выбирает Законодательное собрание, половину — губернатор. Парламент 1 июня сообщил о поступивших предложениях. Также в ЗакСе рассказали, что намерены назначить половину состава Горизбиркома 23 июня.

Ранее ЗАКС.Ру писал, как может измениться состав Горизбиркома. Действующая глава ГИК Наталья Чечина сообщила изданию, что не войдет в члены комиссии.

София Саттарова