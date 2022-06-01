ЗакС выберет половину нового состава Горизбиркома 23 июня

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский на брифинге 1 июня сообщил, что парламент будет голосовать по новому составу Санкт-Петербургской избирательной комиссии 23 июня. Список кандидатов уже сформирован, сказал Бельский.

Он не уточнил, кто именно выдвинут в состав Горизбиркома. Спикер только отметил, что есть новые лица, а также произойдет смена членов комиссии от "Яблока" и "Единой России".

Напомним, приём предложений в новый состав Горизбиркома закончился 30 мая. Действующая глава комиссии Наталья Чечина сообщила ЗАКС.Ру, что не выдвинута в члены ГИК. Кто может войти в комиссию - в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова