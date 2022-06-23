В праздник выпускников в Петербурге запретят торговлю алкоголем

Петербургский комитет по промышленной политике, инновациям и торговле напомнил 23 июня о запрете на продажу алкоголя, действующем в городе во время проведения праздника выпускников "Алые паруса". Мероприятие состоится в центре Петербурга 24 июня.

Как уточнили в комитете, запрет вступает в силу в соответствии с законом Петербурга об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в городе. В соответствии с его текстом, в день праздника "устанавливается запрет на розничную торговлю алкоголем, в том числе пивом, в магазинах, за исключением продажи алкоголя и пива при оказании услуг общественного питания (в кафе, ресторанах, барах)".

Запрет на продажу алкоголя будет действовать с 22:00 четверга, 23 июня, по 11:00 субботы, 25 июня.