Бельский: Назначение вице-губернаторов — задача исполнительных органов власти

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский прокомментировал журналистам поправки в законопроект о лишении депутатов права согласовывать назначение вице-губернаторов, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Бельский отметил, что в большинстве регионов вице-губернаторы не утверждаются парламентом.

- В настоящий момент то, что касается принятия решения об утверждении вице-губернаторов, носит немножко формальный характер. Мы фактически рассматриваем кандидатуру, утверждаем или не утверждаем, мы не можем оценивать, как он будет работать. Самое главное — мы не берем на себя никакой ответственности. <...> Это задача органов исполнительной власти, которые должны нести полную ответственность, - считает спикер.

Парламентарии могут вызывать чиновника и смотреть, как он выполняет свои обязанности, предположил Бельский. Он добавил, что депутаты всегда могут дать напутствие чиновнику.

Поправки в Устав Петербурга, предполагающие в том числе лишение депутатов ЗакСа права на согласование кандидатов в вице-губернаторы, были приняты во втором чтении 23 июня. Во время обсуждения инициативы губернатора на заседании Заксобрания депутат от "Яблока" Борис Вишневский заявил, что, поддерживая эту поправку, городской парламент отказывается от возможности влиять на исполнительную власть.

София Саттарова