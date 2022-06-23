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Новости 17:19

Эрмитаж на год прекратит выставки в США и Европе

фото ЗакС политика Эрмитаж на год прекратит выставки в США и Европе

Государственный Эрмитаж ввел годовой мораторий на проведение выставок в США и странах Европы, говорится в посте, опубликованном 23 июня на странице музея во "ВКонтакте".

"Эрмитаж вводит годовой мораторий на выставки в Европе и США. Напомним, что в 1990-х годах музей вводил мораторий и на выставки в России по соображениям безопасности и из-за высоких финансовых рисков", — сообщила пресс-служба музея.

В период с марта по июнь 2022 года Эрмитаж участвовал в восьми выставках в различных европейских странах. "С момента обострения геополитической обстановки произведения из эрмитажного собрания вызывали особый интерес у огромного количества посетителей", — отметили в музее. Там также уточнили, что по завершении экспозиций в Россию вернулись в общей сложности свыше 700 произведений из коллекции Эрмитажа.

Ранее министр культуры Ольга Любимова рассказала о возвращении последних двух картин Эрмитажа, экспонировавшихся за рубежом. Речь шла о работах Джованни Кариани "Искушение" и Тициана "Портрет молодой женщины".


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